Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

В Бишкеке пройдет детский футбольный турнир

292  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 30 мая по 1 июня в Бишкеке пройдёт детский футбольный турнир Elizaveta Fun Football Fest. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, проект призван решить задачу вовлечения широкой аудитории детей и родителей в мир футбола благодаря их участию в качественном спортивном событии фестивального формата.

Соревнования пройдут на площадках футбольного комплекса "Илбирс" с 11.00 до 16.00.

В турнире сыграют 32 команды футбольных школ и секций в четырёх возрастных категориях, возрастом от 7 до 10 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429932
Теги:
дети, турнир, футбол, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  