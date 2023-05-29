В Бишкеке пройдет детский футбольный турнир

С 30 мая по 1 июня в Бишкеке пройдёт детский футбольный турнир Elizaveta Fun Football Fest. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, проект призван решить задачу вовлечения широкой аудитории детей и родителей в мир футбола благодаря их участию в качественном спортивном событии фестивального формата.

Соревнования пройдут на площадках футбольного комплекса "Илбирс" с 11.00 до 16.00.

В турнире сыграют 32 команды футбольных школ и секций в четырёх возрастных категориях, возрастом от 7 до 10 лет.