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ГКНБ КР задержан глава Мин-Булакского айылного аймака

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР установлен факт вымогательства денежных средств в сумме 20 тысяч сомов со стороны главы Мин-Булакского айылного аймака Нарынского района Т.Т.Т. у генерального директора ОсОО "Лабиринт" А.А. за положительное решение вопроса заключения договора на укладку брусчатки прилегающей территории детского садика села Куйбышев Нарынского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, ранее А.А. по требованию главы ОМСУ на мобильное приложение "МВАNК" Т.Т. были переведены денежные средства в размере 8 тыс. сомов.

25 мая 2023 года в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 (Вымогательство взятки) УК КР, при получении взятки - остальной суммы в размере 12 тыс. сомов с поличным задержан Т.Т.

В ходе специальных следственных действий переданные денежные средства в сумме 12 тыс. сомов были обнаружены у Т.Т. и задокументированы в установленном законом порядке.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности Т.Т. к другим преступлениям".


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URL: https://www.vb.kg/429937
Теги:
ГКНБ, задержание, Нарынская область
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