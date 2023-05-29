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В жилом массиве "Ак-Ордо" строят детский сад на 280 мест

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Управление капитального строительства мэрии города Бишкека ведет строительство детского сада в жилом массиве "Ак-Ордо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Дошкольное образовательное учреждение двухэтажное, рассчитано на 280 мест. Общая площадь участка составляет 0,83 га. Будет отапливаться газом.

В здании расположат столовую, буфет, спальню, санузел, игровую, приемную, медицинский кабинет, кабинет заведующего отделением, музыкально-гимнастический зал, а также санитарно-технические помещения.

В настоящее время закончены работы по устройству железобетонного каркаса, продолжаются работы по кладке кирпича и кровли крыши.


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URL: https://www.vb.kg/429938
Теги:
детский сад, Бишкек
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