Токаев: Я оценил шутку Лукашенко - нам ядерного оружия не нужно

Токаев прокомментировал предложение президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в Союзное государство и "иметь ядерное оружие на всех", сообщает СМИ.

Глава государства напомнил, что Казахстан подписал ряд международных соглашений, в том числе Договоры о нераспространении и запрещении испытаний ядерного оружия, и будет соблюдать обязательства по ним.

Президент отметил, что оценил шутку Лукашенко, но необходимости Казахстану вступать в Союзное государство нет.

"На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - подчеркнул Токаев.

Напомним, ранее Лукашенко предложил "желающим иметь ядерное оружие" присоединиться к Союзному государству. После выступления Токаева о союзе Беларуси и России и общем ядерном арсенале.