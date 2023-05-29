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В Бишкеке появилась аллея таможенной службы

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В столичном парке Победы имени Даира Асанова появилась аллея таможенной службы, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В церемонии открытии приняли участие глава Октябрьского района Жаныбек Орозалиев, руководитель Представительства таможенной службы Российской Федерации при Государственной таможенной службы Кыргызской Республики, экс-руководители таможенной службы Азамат Сулайманов, Айдарбек Дуйшалиев, Алмаз Оӊолбеков, ветераны и личный состав таможенной службы.

Сквер – это подарок городу, вклад в озеленение, сохранение и развития зеленых уголков для отдыха и прогулок горожан.

На территории установлены информационные стенды о буднях таможенной службы, также в рамках кампании "Жашыл мурас" проведены работы по озеленению аллеи, посажены саженцы туи, установлены удобные скамейки, солнечные прожекторы, урны и заменены водосточные лотки.


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URL: https://www.vb.kg/429941
Теги:
парк, Бишкек, таможня
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