В Казахстане пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля

В Казахстане с 1 июля пенсионеры смогут снять накопления с ЕНПФ на покупку жилья или лечение, сообщает СМИ.

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты, пенсионеры по выслуге лет с 1 июля 2023 года могут обратиться в банки для получения выплаты.

"Для улучшения жилищных условий - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" или банки второго уровня.

Для лечения - только в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", - отметили в пресс-службе министерства.

Все обращения отправляются через портал ЕНПФ. Выплаты - единовременные. Ими могут воспользоваться как работающие граждане, так и вышедшие на пенсию.

Работающие граждане должны иметь пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей "порог минимальной достаточности";

Пенсионеры, у которых пенсия составляет не менее 40% от размера ранее получаемой зарплаты. Они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

Граждане, оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще накопления - в пределах оставшейся суммы пенсионных накоплений.