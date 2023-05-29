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В Бишкеке открыта ещё одна площадка для занятий воркаутом

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- Назгуль Абдыразакова
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Благодаря спонсорам на стадионе им Д. Омурзакова построили новую воркаут- площадку для всех любителей спорта. Об этом сообщает ОО "Номад Спорт".

По его данным, в честь официального открытия воркаут площадки, 30 мая в 18:00 пройдут соревнования Workout Battle среди всех желающих от 18 лет и выше.

"Участникам нужно выполнить 7 упражнений за максимально короткое время, а победителей ждут приятные подарки от партнеров.

Данный проект воркаут площадки реализован в целях популяризации спорта и создание комфортных условий для развития массового спорта.

Ежегодный международный благотворительный полумарафон "Snow Leopard run", который собрал 2 540 131 сом за 2 года внес значительный вклад в экономику страны. На собранную сумму с 2019 года и 2021 года уже приобретены секретариату Глобальной программы по сохранению снежного барса (GSLEP ) 32 фотоловушек и новый автомобиль марки Нива для егерей БТ "Иссык-Куль". А в 2022 году было собрано 1 119 237 сом и организаторы главного забега страны Snow Leopard run открыто принимают предложения по благотворительной цели от всех желающих.

Общая сумма воркаут площадки составило более 3,5 млн сом"- говорится в сообщении общественного объединения.


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URL: https://www.vb.kg/429943
Теги:
спорт, Бишкек
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