В Бишкеке наградили школьника, спасшего двоих детей тонущих в БЧК

Глава Свердловского района Максатбек Саргазаков встретился с юным жителем Бишкека Даниилом и его мамой Ириной Петровной, который спас тонущих детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, глава района искренне поблагодарил школьника за проявленное мужество в экстренной ситуации и наградил Почетной грамотой муниципальной администрации. А маме за воспитание такого заботливого и неравнодушного сына вручил Благодарственное письмо муниципальной администрации.

Помимо этого, владелец кафе "Жасмин" Бахрам Кудайдатов вручил Даниилу сертификат на пять тысяч сомов и выразил слова благодарности.

Напомним, на прошлой неделе 16-летний Даниил Дрыго вытащил из воды двоих детей, тонущих в БЧК. Подросток возвращался с тренировки, когда его позвали на помощь с противоположного берега.

Даниил ученик 9 "А" класса средней школы №52. Занимается греблей и является мастером спорта.

Мэрия просит родителей быть особенно внимательными в летнее время, когда дети часто играют у воды. Также провести с ними профилактическую беседу во избежание несчастных случаев.