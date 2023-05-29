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В Бишкеке наградили школьника, спасшего двоих детей тонущих в БЧК

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава Свердловского района Максатбек Саргазаков встретился с юным жителем Бишкека Даниилом и его мамой Ириной Петровной, который спас тонущих детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, глава района искренне поблагодарил школьника за проявленное мужество в экстренной ситуации и наградил Почетной грамотой муниципальной администрации. А маме за воспитание такого заботливого и неравнодушного сына вручил Благодарственное письмо муниципальной администрации.

Помимо этого, владелец кафе "Жасмин" Бахрам Кудайдатов вручил Даниилу сертификат на пять тысяч сомов и выразил слова благодарности.

Напомним, на прошлой неделе 16-летний Даниил Дрыго вытащил из воды двоих детей, тонущих в БЧК. Подросток возвращался с тренировки, когда его позвали на помощь с противоположного берега.

Даниил ученик 9 "А" класса средней школы №52. Занимается греблей и является мастером спорта.

Мэрия просит родителей быть особенно внимательными в летнее время, когда дети часто играют у воды. Также провести с ними профилактическую беседу во избежание несчастных случаев.


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URL: https://www.vb.kg/429945
Теги:
награда, герой, Бишкек
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