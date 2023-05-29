Погода
$ 87.50 - 88.15
€ 93.94 - 94.94

В Бишкеке появится супер-современная автобусная остановка

229  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке идёт реконструкция остановки общественного транспорта на пересечении улиц Ю.Абдрахманова и Киевской за счёт спонсорских средств. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По проекту это будет закрытый остановочный павильон с системой кондиционирования в жаркие времена и обогревом зимой, также предусмотрено декоративный маршрут общественного транспорта, рекламный лайт-бокс, информационный светодиодный LED-экран.

Отметим, что проект реализуется по достигнутой договорённости акимиата Первомайского района и ОАО "Бакай банк".

Далее акимиатом Первомайского района планируется оснастить остановку системой "Безопасный город" - камеры видеонаблюдения с возможностью панорамной и ночной съёмки с фиксацией всего происходящего в радиусе нескольких десятков метров, "Wi-Fi", пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья, картой-схемой, интерактивными сенсорными LCD-мониторами.

Как напоминает мэрия, ранее муниципальным предприятием "Бишкекасфальтсервис" во избежание автомобильных заторов и для удобства горожан проведён перенос остановочного комплекса с расширением тротуара, установили дорожные бордюры, провели асфальтирование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429946
Теги:
Бишкек, автобусная остановка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  