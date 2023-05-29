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ГКНБ задержаны должностные лица Аксыйского РОВД и пограничной службы КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР за покровительство контрабандной деятельности задержаны должностные лица Аксыйского РОВД и пограничной службы КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с участившимися фактами скотокрадства на территории Джалал-Абадской области с дальнейшей их переправкой в соседнюю страну, ГКНБ КР при тесном взаимодействии с погранслужбой ГКНБ осуществлена проверка деятельности ответственных должностных лиц пограничной службы и органов ВД Аксыйского района. В результате проведенных специальных мероприятий получены подтверждающие данные о причастности руководства Аксыйского РОВД и пограничных застав к контрабандной деятельности.

Оперативными группами по местам расположения пограничных застав, адресам должностных лиц ОВД и отдельных граждан Аксыйского района проведены обысковые мероприятия, в результате которых обнаружены крупные суммы денежных средств, записи о передаче контрабандных товаров, а также подготовленные к переправке товары народного потребления и крупнорогатый скот.

Также в ходе проверки вероятных контрабандных маршрутов с привлечением специальных дронов пограничной службы при попытке незаконного перехода государственной границы задержано автотранспортное средство с контрабандной табачной продукцией в количестве 31 коробок на общую сумму 1.2 млн. сомов.

По результатам расследования предъявлены обвинения трем сотрудникам Аксыйского РОВД, в т.ч. заместителю начальника А.И., а также трем командирам застав пограничной службы, как должностным лицам, имеющих причастность к организации и покровительству контрабанды.

Кроме того, для исключения дальнейшего развития контрабандной деятельности на территории Аксыйского района и приведения в соответствие к нормам и стандартам приграничной торговли, со стороны ГКНБ инициируется вопрос организации упрощенной работы КПП "Баймак" в соседнем Ала-Букинском районе для легального прохода ТНП и КРС/МРС через госграницу КР".


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URL: https://www.vb.kg/429947
Теги:
Аксыйский район, ГКНБ, Погранслужба, УВД
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