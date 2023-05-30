США теряют свое влияние в Турции, считает аналитик

США теряют свое влияние в Турции, Вашингтон может быть рад, что Евросоюз потерял Анкару, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае победы его соперника - единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов - "победят террористические организации и американские компании".

"На мой взгляд, это Евросоюз поддержал оппозицию, а не США. Соединенные Штаты Америки уже давно теряют свое влияние в Турции, и нет почвы для проведения серьезной операции близких к ним в бюрократическом аппарате групп и общественной поддержки. Администрация Вашингтона в эти дни занята Украиной и Тайванем, но, возможно, она может быть рада, что Евросоюз потерял такого стратегического партнера, как Турция", - сказал эксперт.

Отметим, Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов