Ахтам Ялышев: Интерес со стороны инвесторов не приходит из ниоткуда

Эксперт в области управления проектами PMP Ахтам Ялышев уже несколько лет плодотворно работает над развитием одного из крупнейших проектов Узбекистана и ЦА. Для экономики Кыргызстана, которая становится на путь новой индустриализации? этот опыт крайне важен. Редакция vb.kg попросила его рассказать о своем опыте и ответить на несколько вопросов в области проектного менеджмента на крупных предприятиях Узбекистана.

Как реализуются большие инвестиционные проекты в Узбекистане? Как вы думаете, как далеко Узбекистан ушел с точки зрения международных стандартов при реализации крупных инфраструктурных проектов?

Центральная Азия не стоит на месте и сейчас можно смело заявлять, что настала пора реализовывать свой потенциал. Мир увидел насколько выгодно реализовывать крупные проекты на территории ЦА и инвесторы начали интересоваться.

Что касается Узбекистана, то действительно, сейчас реализуется сразу несколько крупных проектов и большая часть из них инвестиционные.

Все инвестиционные проекты подразумевают отчетность во всех процессах реализации и самый простой способ контролировать и отчитываться по проекту- это следовать международным стандартам, поэтому можно сказать, что это естественный процесс взросления проектной деятельности в Республике.

Насколько важно для частных инвесторов существование проектного контроля на проектах, в которые они инвестировали?

Инвестиционный проект - это всегда дополнительные бенефициары или владельцы выгод. Знание того, что на проекте есть служба, контролирующая ход реализации проекта и что в любой момент можно получить актуальную информацию о ходе реализации, инвестор крайне заинтересован. Более того - это обязательное требование при заключении инвестиционного договора, в который включён договорный график, разработанный отделом планирования, а также разработанный службой контроля реализации проектов. Но это все лишь малая часть того, что служба выполняет. В обязанности входит также работа во всеми подрядчиками и проектировщиками. Правильное оформление графиков и регулирование сроков проектирования напрямую влияет на сроки поставок и исполнения работ, а это значит, что риск задержек и дополнительных затрат многократно уменьшается.

Что на ваш взгляд сейчас происходит в ЦА с точки зрения инвестиционного бума из Китая и РФ. Какие есть отличительная черты крупных проектов из разных стран в ЦА?

- Интерес со стороны инвесторов не приходит из ниоткуда. За любым инвестированием кроется огромная работа по их привлечению. Тут можно лишь отметить правильность направления проектной деятельности Центральной Азии, которые потихоньку учатся показывать "товар лицом" и получается это не плохо.

На рынке ЦА реализуются проекты из различных сфер и конечно подход и требования отличаются. Возьмем условный крупный проект. Какой результат у него должен быть? Верно, его реализация, где каждая заинтересованная сторона получает свой профит от этого. Конечно, каждая страна, где реализуется проект, имеет свою национальную нормативную базу и методологию, утвержденную на Государственном уровне, но метод управления и реализации проекта должен соответствовать мировым стандартам.