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В Чолпон-Ате состоится саммит с участием лидеров иностранных государств

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Чолпон-Ата 2 июня текущего года под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова пройдет Второй Саммит "Европейский союз - Центральная Азия".

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"На Саммите примут участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Будут обсуждены текущее состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя регионами, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия государств Центральной Азии и Европейского союза.

Кроме того, Садыр Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

На следующий день, 3 июня, состоится официальный визит президента Европейского Совета Шарль Мишеля в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/429958
Теги:
саммит, Центральная Азия, Чолпон-Ата, Европейский союз, Кыргызстан
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