Житель Бишкека отрекся от радикальных взглядов "Хизбут-Тахрир"

ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников РЭО "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, в результате проведенного профилактического мероприятия, публично отречен от радикальных взглядов гражданин КР А.Н.М., 1985 г.р., житель города Бишкек. Последний с 2022 года был вовлечен в преступную деятельность РЭО "Хизбут-Тахрир" и поддерживал контакты с активными функционерами экстремистского подполья.

Во время проведения профилактических мероприятий, А.Н.М. признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО "Хизбут-Тахрир" с заявлением о недопустимости функционирования данной организации.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности РЭО "Хизбут-Тахрир", а также проведению профилактических мероприятий среди членов данной религиозно-экстремистской организации".