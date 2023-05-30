Впервые в Кыргызстане пройдет международный медицинский форум "Тянь-Шань"

Впервые в Кыргызстане пройдет масштабный Центрально-Азиатский форум "Тянь-Шань" с участием профессоров из Англии, Венгрии, Турции, Египта, Японии, Тайланда, Китая, Армении, России, Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщает организаторы мероприятия

По их данным, в рамках форума соберутся специалисты в области онкологии, гастроэнтерологии и радиологии, чтобы обсудить последние разработки в области диагностики и лечения, связанных с опухолями желудочно-кишечного тракта по средствам онлайн трансляции из операционной "Живая хирургия" и докладов.

Форум "Тянь-Шань" – это уникальная возможность для врачей и молодых специалистов получить ценный опыт от зарубежных коллег. Через этот форум участники могут приобрести новые навыки, расширить свой кругозор по различным темам, связанным с медициной, и получить ценную информацию о различных культурах. Кроме того, форум также предоставляет платформу для общения с единомышленниками, которые разделяют схожие интересы в области медицины. Форум "Тянь-Шань" является бесценным ресурсом для всех, кто хочет расширить свою базу знаний или расширить свою профессиональную сеть.

Мероприятие пройдет 15, 16 июня 2023 года в Национальном центре онкологии и гематологии.