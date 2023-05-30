У жителя Каракола похитили сейф с деньгами

У жителя Каракола неизвестные лица тайно похитили сейф и денежные средства в сумме 150 000 сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД города Каракол и возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) Уголовного кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

"Сотрудниками уголовного розыска городской милиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия и в тот же день по горячим следам в рамках операции "Подросток" и "Экстремист" был задержан и передан в следственную службу подозреваемый. Им оказался 37-летний местный житель Каракола Ш.Н.

В ходе следствия, подозреваемый полностью признал свою вину, то есть, рассказал, что украденные вещи (сейф, документы на два дома) спрятал, а денежные средства раздал по долгам. А также добровольно передал украденные вещи (сейф и документы) следственной службе.

На основании решения Каракольского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.

Каракольский городской отдел внутренних дел не исключает, что подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем, просит пострадавших лиц обратиться в городскую милицию или позвонить по телефонам: 102 и 0703332166", - говорится в сообщении УВД.