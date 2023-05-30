Главы МИД Кыргызстана и Монголии обсудили экономическое сотрудничество

Состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщает пресс-служба ведомства.

"30 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы укрепления политического диалога, проведения визитов на высшем уровне, активизации торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев отметил возможности наращивания кыргызско-монгольских торгово-экономических отношений, в частности в сферах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и текстильной отрасли.

Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг подчеркнула актуальность данных предложений и обозначила готовность монгольской стороны к совместной работе. Она также акцентировала внимание на взаимодействии в сферах туризма, медицины, образования и культуры.

Стороны также обсудили вопросы создания благоприятных условий для предпринимателей двух стран.

Кроме того состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций , а также актуальным вопросам региональной повестки дня".