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По Ленинскому округу могут пройти повторные выборы депутата ЖК

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Ленинском районе Бишкека могут быть назначены повторные выборы депутата Жогорку Кенеша. По данным ЦИК, выборы могут быть признаны несостоявшимися, если отменены итоги голосования по кандидату, который набрал более трети голосов. Дамира Ниязалиева как раз набрала более трети голосов.

Напомним, по данным Центризбиркома, 29 мая поступило сообщение о возможном подкупе голосов избирателей со стороны кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу №26 Дамиры Ниязалиевой.

В аудиозаписи предположительно кандидат в депутаты Ниязалиева в беседе с неким У.Р. обсуждают вопросы о проведении агитации, об оплате гражданам по 1500 сомов, схемах работы с группой граждан по привлечению к выборам.

Материалы незамедлительно переданы для проверки и дачи правовой оценки органам внутренних дел, начата доследственная проверка.

ЦИК рассмотрит информацию о результатах расследований правоохранительных органов по нарушениям при подведении итогов выборов.

Напомним, по предварительным данным, на выборах по Ленинскому одномандатному округу победила кандидат Дамира Ниязалиева.


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URL: https://www.vb.kg/429968
Теги:
выборы, Ленинский район, Бишкек, Жогорку Кенеш
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