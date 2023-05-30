Бишкекский горкенеш одобрил повышение тарифов на воду и канализацию

Бишкекский городской кенеш 30 мая одобрил повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация), сообщает АКИpress.

БГК принял соответствующий проект постановления БГК "Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) и на техническое обслуживание внутридомовых водопроводно-канализационных сетей общего пользования многоквартирных жилых домов, оказываемых производственно-эксплуатационным управлением "Бишкекводоканал".

В ходе обсуждений депутат Рысбай Аматов ("Ишеним") предложил, чтобы постановление вступило в силу с 1 июня, а не с февраля, так как вопрос ранее несколько раз выносился со стороны мэрии и несколько раз отзывался по различным причинам.

Депутат Максат Алымбеков ("Ынтымак") предложил поручить мэрии и "Бишкекводоканалу" проработать вопрос, где прочие тарифы, чтобы еще раз изучили и внесли свои предложения.

Депутат Мийзамидин Калыков ("Ынтымак") предложил, чтобы "Бишкекводоканал" реализовал пилотный проект по установке водомеров и показал, как они работают. Также он предложил заменить питьевую воду, которая уходит на ТЭЦ Бишкека, на техническую. "25% воды уходит в техническую часть, лучше этой водой горожане бы пользовались", - сказал он.

Депутат Таалайбек Сурапбаев ("Ата-Журт Кыргызстан") предложил мэрии проработать план по улучшению очистных сооружений для использования технической воды.

Депутат Сайдахмат Исмаилов ("Ишеним") предложил как можно быстрее начать устанавливать счетчики воды, отметив о потерях чистой воды.

Всего 33 депутата БГК поддержали проект постановления.

Как ранее отмечала мэрия, действующие не позволяют в должной мере осуществлять эксплуатацию и производить модернизацию насосно-энергетического оборудования, грузового и спецтранспорта, реконструкцию водопроводно-канализационных сетей, профилактического, текущего и аварийного ремонта внутридомовых водопроводных канализационных сетей. Также по подписанным кредитным соглашениям по "Проекту улучшения водоснабжения города Бишкек" ПЭУ "Бишкекводоканал" необходимо обеспечивать тарифы на питьевую воду и на техническое обслуживание внутридомовых водопроводно-канализационных сетей общего пользования многоквартирных жилых домов на уровне, позволяющем обеспечивать выполнение финансовых обязательств.

В мэрии отмечали о тяжелом финансовом положении ПЭУ "Бишкекводоканал":

- недостаточность тарифов для покрытия расходов, вследствие чего управление начинает нести убытки;

- резкое повышение тарифа на электроэнергию (на 41%);

- рост цен ввиду инфляции (материалы, ГСМ, оборудование, химреагенты, спецодежда);

- рост затрат по охране стратегических объектов (водозаборов) ввиду повышения заработной платы сотрудникам милиции;

- высокая степень износа основных фондов (более 80 ;

- нехватка денежных средств на обновление, модернизацию и ремонт основных фондов;

- в связи с нехваткой денежных средств на ремонт растет количество заявок на устранение аварий различного типа (порядка 16 тыс. обращений в год);

- отток квалифицированных кадров вследствие низкой заработной платы;

- несвоевременная оплата поставщиками за поставленные материалы и оборудования;

- отсутствие средств на развитие, модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства;

- высокая степень износа жилищного фонда многоквартирных жилых домов, сети которых находятся в аварийном состоянии;

- в связи с отсутствием денежных средств на ремонт сетей в многоквартирных жилых домах растет количество заявок на устранение аварий (порядке 10500 обращений в год);

- иные негативные последствия, связанные с недостаточностью денежных средств ПЭУ "Бишкекводоканал", которые могут привести к срыву водоснабжения и водоотведения, а также к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

20 января глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что тарифная политика по питьевой воде требует изменений.

"Необходимо оперативно подготовить методические рекомендации, положения и нормативно-правовые документы по определению стоимости тарифа на питьевую воду. Житель города Бишкека платит 5 сомов 38 тыйынов за один кубометр (1000 литров) воды, тогда как ее себестоимость составляет 7 сомов 70 тыйынов. Муниципальный тариф на 1 кубометр воды установлен в размере 8 сомов в Чуйской области, 15 сомов в Жалал-Абадской области, но в некоторых районах (Узгенский район) достигает 39 сомов. Мы покупаем 0,5 литра бутилированной воды за 15 сомов, но не платим реальную цену за воду, вытекающую из крана", - говорил он.

В последний раз тарифы на холодную воду и канализацию в Бишкеке повышались 15 ноября 2019 года.