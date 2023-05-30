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Акылбек Жапаров: D Billions" - это большая гордость всего Кыргызстана

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с участниками всемирно известной развлекательной группы "D Billions". Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В состав команды входят основатель группы Эрнист Уметалиев, а также исполнители: Исманалиев Бактыбек - Чики (Chiky), Анаркул уулу Асылбек - Ча-Ча (Cha-Cha), Жаныбек Женишбеков - Бум-Бум (Boom-Boom) и Дарина Векуа - Ляля (Lya-Lya).

В ходе встречи Глава Кабмина отметил, что "D Billions это большая гордость нашей страны".

"Дети всего мира с большим интересом следят за увлекательными и познавательными приключениями Чики, Ча-ча, Бум-Бум и Ляли. На различных каналах вы уже достигли больше 40 миллиардов просмотров и, по сути, стали мировыми звездами. Вдохновленные вашим успехом, в нашей стране открылась целая новая индустрия производства детского контента - уже больше 100 разных групп наших талантливых ребят сейчас завоевывают пространство интернета. Наша задача поддержать всеми силами эти начинания и создать условия для развития креативной индустрии в Кыргызстане", - сказал Акылбек Жапаров.

Члены команды "DBillions" рассказали Главе Кабмина о своей инициативе подарить детям Кыргызстана большой праздничный фестиваль 1 июня на центральной площади столицы, посвящённый Дню защиты детей. Они также поделились дальнейшими творческими планами, в частности рассказали о проведении мирового концертного турне в следующем году.

В завершение встречи, Акылбек Жапаров "за особый вклад в развитие культуры" наградил команду "DBillions" Почетной грамотой Кабинета Министров.

Глава Кабмина пообещал оказать всестороннюю поддержку высказанным инициативам успешных представителей креативной индустрии.

Справочно: "D Billions" – музыкальная группа из Кыргызстана, исполняющая детские песни на разные тематики и публикующая свой контент на международных площадках. Англоязычный канал "D Billions" насчитывает более 25 миллионов подписчиков и обладает бриллиантовой кнопкой YouTube. В настоящее время команда выпускает контент на 40 языках мира и производит более 400 фильмов (роликов) в месяц".


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URL: https://www.vb.kg/429976
Теги:
Акылбек Жапаров, танцы, Кабинет министров
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