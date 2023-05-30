Кыргызстанка стала обладательницей премии American Writing Award

Детская писательница Асель Аяпова стала обладательницей премии American Writing Award. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила сама писательница.

По ее данным, её книги были отмечены на прошедшем недавно конкурсе Children"s Book International вышеназванной премии.

В конкурсе участвовали три книги, две из которых опубликованы кыргызским издательством "Кутаалам". Идея была такая: создать для маленьких читателей Кыргызстана книги нового формата с современными историями и множеством ярких иллюстраций.

"Рукописи будущих книг я обсуждала на литературных мастер-классах и много над ними работала. С интересом следила за результатами конкурса и к моей радости все три книги стали финалистами"- отмечает Аяпова.

В номинации "Наследие" отметили книгу "Сыйкыр Таш" ("Небесный камень") – кыргызское фентези о приключениях девочки Айлуны, которая находит в горах волшебный камень и оказывается перед выбором: осуществить свое заветное желание или помочь новому другу. Ещё в студенческие годы меня завораживал кыргызский фольклор, мне всегда хотелось написать историю на его основе. Волшебные и в то же время этнографически точные иллюстрации для книги создала художница Зарема Мидинова.

Финалистом в двух номинациях "Рассказ о природе" и "Сказка" стала книга "Илька кантип бир туугандары менен таанышты" ("Как Илька с братьями познакомился"). Это третья книга познавательной серии "Чоң Мышык тукумундагы Илька" ("Илька из рода Больших Кошек"). Её герой - маленький снежный барс - ильбирс Илька путешествует от Небесных гор и до африканских равнин и решает загадку: "Кто из Больших Кошек рождается с пятнышками на шубке, а вырастая теряет их?". Очаровательный Илька и другие котята принадлежат кисти художницы Татьяны Зеленской. На иллюстрациях к этой книге можно найти много деталей о местах обитания Больших Кошек, например, читатели узнают о том, о том, что в африканском редколесье водятся жирафы, а в тайге белочки.

В номинации "Научная фантастика" в финал вышла "Алия и космическая программа" – история о девочке, которая вместе с подругой загорается идеей построить самый настоящий спутник Земли, а в будущем мечтает писать программы для космических аппаратов. Идея книги пришла после знакомства с девочками из Бишкекской школы спутникостроения. А в прошлом году юные кыргызстанки совместно с девочками из Казахстана и Узбекистана успешно запустили в стратосферу наноспутник. Так что, я думаю время для книги о девочках и космической технике пришло.

На английский язык книги перевёл переводчик поэт и учёный Есенжан Абубакиров, кандидат культурологии, обладатель премии третьей степени в категории "Перевод" международного конкурса "Open Eurasia", победитель международного литературного конкурса им. Ч.Т. Айтматова.

Справка: Асель Аяпова является кандидатом культурологии, членом Национального союза писателей Кыргызской Республики, дипломантом государственной молодёжной премии КР им. Ч.Т. Айтматова, победительницей ряда международных литературных конкурсов.