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Таможенники выявили незадекларированный автомобиль "Toyota Crown"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудники Юго-Западной таможни выявили незадекларированные товары на сумму более 1,5 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, из ОАЭ на адрес получателя Э.С. прибыл груз, где при таможенном досмотре грузового отсека автотранспортного средства с контейнером выявлен незадекларированный товар – автотранспортное средство марки "Toyota Crown" в кол-ве 1 единицы., а также мыломоющие средства и антиперспиранты.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области. Выявленный ущерб государству составил 1 632 404 сома".


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URL: https://www.vb.kg/429980
Теги:
Кыргызстан, таможня
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