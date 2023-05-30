Таможенники выявили незадекларированный автомобиль "Toyota Crown"

Сотрудники Юго-Западной таможни выявили незадекларированные товары на сумму более 1,5 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, из ОАЭ на адрес получателя Э.С. прибыл груз, где при таможенном досмотре грузового отсека автотранспортного средства с контейнером выявлен незадекларированный товар – автотранспортное средство марки "Toyota Crown" в кол-ве 1 единицы., а также мыломоющие средства и антиперспиранты.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области. Выявленный ущерб государству составил 1 632 404 сома".