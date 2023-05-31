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Компания "Бай Доу Цзя" построит в КР завод по производству удобрений

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- Нина Ничипорова
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Министерство сельского хозяйства Кыргызстана и ОсОО "Бай Доу Цзя" " (провинция Хэбэй, КНР) подписали инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству удобрений.

Как рассказал заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе Жалил Тойматов, в нашей стране пока не производят химические удобрения, их приходится привозить из-за рубежа. В 2017 году инвестор в лице компании "Бай Доу Цзя" заинтересовался строительством завода по производству удобрений в Кыргызстане. Но переговоры затянулись почти на пять лет. В декабре 2022 года на территории Кулатовского айыл окмоту Ноокатского района Ошской области инвестору был предоставлен земельный участок площадью 100 га. А в ходе встреч на высшем уровне в Сиане стороны подписали окончательный документ о возведении столь нужного нашим аграриям завода.

"Инвестор намерен производить не только минеральные удобрения, но и открыть семеноводческую компанию, начать производство по сборке сельскохозяйственной техники и создать другие структуры", - рассказал Жалил Тойматов.

В строительство завода по производству минеральных удобрений инвестор планирует вложить в общей сложности $260 миллионов.

"На первом этапе будет построен завод по производству органо-минеральных удобрений. Первая продукция ожидается уже этой осенью, - пояснил замдиректора департамента. На втором этапе планируется строительство завода по выпуску карбамида. На строительство уйдет два года и обойдется оно в $234 миллиона. Мощность завода составит 300 тысяч тонн продукции в год и покроет внутреннюю потребность нашей страны. Обслуживать производство будут 2 тысячи человек, позже планируют увеличить численность сотрудников до 3 тысяч".

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Самат Насирдинов, между ведомствами двух стран был разработан план по сотрудничеству на 2023-2025 годы в области растениеводства, животноводства, цифрового сельского хозяйства, науки и технологий. "Кроме того, китайские коллеги намерены пригласить 20 наших специалистов для участия в сельскохозяйственных семинарах, тренингах по управлению сельским хозяйством и технологиям на грантовой основе", - отметил замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/429981
Теги:
инвестиции, Китай, минеральные удобрения, Ошская область, сельское хозяйство, Кыргызстан, Документ, производство
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