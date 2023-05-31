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В Узбекистане разработали сверхзащищенную бумагу для печати денег

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В Узбекистане разработали сверхзащищенную бумагу для печати денег. Специалисты утверждают, что это единственная подобная технология в мире, сообщает СМИ со ссылкой на данные ЦБ.

Министерство юстиции выдало патент на инновационное изобретение по изготовлению защищенной бумаги с добавлением натуральных шелковых волокон, разработанное специалистами Государственного унитарного предприятия "Давлат белгиси", "Узбекипаксаноат" и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

Новая технология изготовления бумаги, обладающей повышенными защитными свойствами, является единственной подобной в мире. Она может использоваться для изготовления банкнот, ценных бумаг и других документов. Данное изобретение позволяет отличать ценную бумагу от других видов бумаги, так как в состав ее защитных элементов добавлены волокна натурального шелка.

"В процессе изготовления к бумажной массе добавляют натуральные шелковые волокна, а затем ее пропитывают флуоресцентным раствором. При освещении ультрафиолетовыми лучами протеин шелка приобретает усиленный темный цвет, тем самым защищая бумагу от подделок. В результате добавления в состав бумаги натурального шелка одинаковой толщины, ее прочность увеличивается в несколько раз", – отметили в Центробанке.

Стоит отметить, что данное изобретение, а именно технология изготовления бумаги с добавлением шелкового волокна, вызвало большой интерес у специалистов международных компаний, которые считаются мировыми лидерами в производстве банкнот, защищенных документов и бумаги.


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URL: https://www.vb.kg/429982
Теги:
Узбекистан, деньги
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