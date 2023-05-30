Погода
$ 87.50 - 88.13
€ 93.94 - 94.94

ГКДР провела круглый стол для адвокатов

212  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики совместно со Службой юридической помощи при Министерстве юстиции провела круглый стол с оказанием методической и консультационной помощи адвокатам состоящие в системе гарантированной государством юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предоставленная объективная информация со стороны соответствующих государственных органов дает адвокатам дополнительное знание по решению проблем, возникшие в ходе своей работы.

По итогам данного мероприятия участникам круглого стола были розданы информационно-раздаточные материалы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429984
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Бишкек, адвокат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  