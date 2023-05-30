ГКДР провела круглый стол для адвокатов

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики совместно со Службой юридической помощи при Министерстве юстиции провела круглый стол с оказанием методической и консультационной помощи адвокатам состоящие в системе гарантированной государством юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предоставленная объективная информация со стороны соответствующих государственных органов дает адвокатам дополнительное знание по решению проблем, возникшие в ходе своей работы.

По итогам данного мероприятия участникам круглого стола были розданы информационно-раздаточные материалы.