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В Джалал-Абаде пресечена деятельность подпольной ячейки "Йакын Инкар"

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- Бермет Таалайбекова
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В городе Джалал-Абад пресечена деятельность подпольной ячейки религиозно- экстремистского течения "Йакын Инкар". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 26 мая в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 331 (создание и финансирование экстремистских организаций) УК КР задержаны четыре активных члена ячейки РЭТ "Йакын-Инкар": "У.М.Г.", 1962 г.р., "А.Т.М.", 1977 г.р., "Ж.К.Т.", 1987 г.р., и "И.М.К.", 1993 г.р.

Установлено, что члены указанной ячейки проводили работу по пропаганде и распространению экстремисткой идеологии на территории города Джалал-Абад и Сузакского района, осуществляя миссионерскую деятельность без получения каких-либо соответствующих разрешительных документов со стороны ДУМК. Также, из-за религиозных взглядов категорически игнорировали светский образ жизни и запрещали своим детям посещать среднеобразовательные учреждения, проходить вакцинацию, а также другие медицинские процедуры.

В результате проведенных обысков по адресам жительства указанных лиц были обнаружены религиозно экстремистские литературы РЭТ "Йакын-Инкар", по изъятым материалам назначена судебно-религиоведческая экспертиза.

Все задержанные водворены в СИЗО, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/429990
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, религия, экстремизм
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