В ночном клубе Оша задержаны подозреваемые в вымогательстве

В Оше задержаны подозреваемые в вымогательстве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в апреле 2023 года органы внутренних дел обратился тридцатишестилетний гражданин с просьбой принять меры в отношении малознакомых лиц, которые угрожая физической расправой, завладели имуществом. Сообщается, что летом 2022 года на территории Джалал-Абадской области к мужчине наведывались некие лица, называвшие себя представителями криминального мира. Результатом их "визита" стало лишение принадлежащего на праве собственности недвижимого имущества.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" УК Кыргызской Республики.

Подозреваемые в вымогательстве установлены, ими оказались М.У. 1981 года рождения и Ж.А. 1978 года рождения, ранее неоднократно судимые. Кроме этого указанные лица подозреваются в подделке документов.

Задержание осуществлено оперативниками Третьего управления ГУУР с привлечением бойцов ОСО (спецназ) в одном из ночных клубов, расположенных в городе Ош, где подозреваемые праздно проводили время.

В настоящее время решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.