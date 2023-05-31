Алия Турумбекова: Один из замглавы МВД КР "крышует" автоломбарды (видео)

Уголовное дело в отношении "Автоломбарда" тянется больше года и судя по всему намерено волокитится. Об этом редакции vb.kg рассказала адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, было бы эффективнее, если глава ГКНБ Камчыбек Ташиев взял бы дело под свой контроль.

"По моим сведениям, один из замглавы МВД КР воспрепятствует следствию, так как дело волокитится в Первомайском РОВД на протяжении больше года Более того, все это время реальные следственные действия еще не проводились. Дело в том, что "Автоломбард" обманом завладел имуществом моего подзащитного, будучи в сговоре с другим лицом! Адвокат этого ломбарда бывший сотрудник ГСБЭП и по моим сведениям, есть уголовное дело в его отношении и хозяина сети ломбардов в Октябрьском РОВД. Необходимо провести тщательную проверку по работе данного автоломбарда, как и каким образом заложенные спорные имущества они выводят. Это касается и автомашин, которые как я ранее говорила, вывозят в Таджикистан. Необходимо поднять все дела, касающегося данного ломбарда, а также проверить причастность адвоката к деятельности ломбарда в его бытность сотрудником финполиции. Это же касается и информации по поводу "крышевания" со стороны замглавы МВД. А этим всем может реально заняться только глава ГКНБ Камчыбек Ташиев", - рассказала адвокат.