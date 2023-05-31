Турецкие выборы: точка бифуркации современного миропорядка

Второй тур выборов в Турецкой Республике ожидаемо привлек внимание и экспертов, и, скажем так, любителей. Несмотря на кажущуюся очевидность победы Эрдогана (впрочем, варианты до объявления Огана имели место), в воздухе витало что-то судьбоносное. "ВЭС 24" обратился к эксперту, чтобы узнать, действительно ли турецкие выборы знаменуют новый этап в мировой политической системе.

Директор АНО "Сибирское общество международных исследований", кандидат исторических наук (НГУЭУ) Денис Борисов:

Турецкие выборы являются показательной точкой бифуркации для развития современных МО. Последние несколько месяцев в западных медиа раздувалась мысль о том, что Эрдоган с его ярко выраженным суверенным курсом во внешней и внутренней политике пользуется слабой социальной поддержкой среди собственного населения. Была сформирована большая геополитическая неопределенность в экспертном и общественном дискурсе. Получился геополитический кот Шредингера, где результаты турецких выборов сформировали своего рода квантовую полупозицию между тем, может ли в современных условиях существовать независимая и суверенная политика без оглядки на былых хрестоматийных лидеров МО, или современный международный порядок останется под руководством западных государств.

Уверенная победа турецкого президента расставляет все точки над i. Очевидно, что мир сделал еще один шаг к миру многополярному и полицентричному, действующему на основе выгодного взаимодействия и четкого осознания своих национальных интересов крупными и средними государствами.

В то же время победа не была безоговорочной. Турецкий электоральный процесс наглядно показал, что сегодня главные болевые точки суверенных незападных государств находятся в сфере инвестиций, финансов, валюты. Турецкая экономика нестабильна, высокие темпы инфляции, турецкую лиру лихорадит. С каждым месяцем возрастает потребность в создании и функционировании собственной финансовой и валютной системы для обеспечения хозяйственных связей между странами. Уверен, что в краткосрочной перспективе решению именно этих задач будет посвящена повестка таких стран, как Россия, Китай, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и т.д. Есть объективная потребность в собственных эквивалентах стоимости, в собственных товарных биржах, в собственных институтах развития. Эту работу мы и будем наблюдать.