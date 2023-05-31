Глава Минприроды КР провел переговоры с исполнительным директором НАБУ

Состоялась встреча Министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелиса Тургунбаева с Исполнительным директором Союза охраны природы Германии (НАБУ) Лейфом Миллером, в ходе которой была рассмотрена многолетняя плодотворная деятельность НАБУ в Кыргызстане, включая текущие и новые проекты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Также на встрече присутствовали Директор международного сотрудничества Томас Теннхардт и Директор филиала ОО "Союза охраны природы Германии" Толкунбек Асыкулов.

Стороны выделили особую роль НАБУ в деле сохранения и защиты популяции снежного барса, который является одним из символов кыргызского народа.

По итогам встречи стороны договорились на дальнейшее продолжение плодотворных партнерских отношений.

Справочно: НАБУ было создано более 100 лет назад и является крупнейшей природоохранной неправительственной организацией Германии, которая с 1994 года активно сотрудничает с Кыргызской Республикой в сфере экологической безопасности, сохранения биоразнобразия и защиты редких видов диких животных. Одним из первых проектов НАБУ была поддержка создания в 1998 году биосферной территории "Иссык-Куль".

27 июня 2022 года в Кеминском районе Чуйской области в урочище Сулуу Терек был открыт экологический центр НАБУ. На открытии данного мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Общественной организацией Германского союза охраны природы Федеративной Республикой Германии (НАБУ)".