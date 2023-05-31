Команда Минздрава КР "Ден-Соолук" передаст выигрыш детям с ОВЗ

В свете приближающегося Дня защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, руководство Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и участники футбольного турнира "Мурас" приняли важное решение. В знак поддержки и заботы о детях с ограниченными возможностями здоровья, они решили передать приз одному из центров при МЗ КР по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Бишкеке 27-28 мая состоялся дружеский футбольный турнир "Мурас", в котором соревновались несколько команд. По итогам матчей первое место завоевала команда "Ден-Соолук". Игрокам были вручены переходной Кубок чемпиона и сертификат на сумму 400 тыс. сомов.