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Команда Минздрава КР "Ден-Соолук" передаст выигрыш детям с ОВЗ

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В свете приближающегося Дня защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, руководство Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и участники футбольного турнира "Мурас" приняли важное решение. В знак поддержки и заботы о детях с ограниченными возможностями здоровья, они решили передать приз одному из центров при МЗ КР по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Бишкеке 27-28 мая состоялся дружеский футбольный турнир "Мурас", в котором соревновались несколько команд. По итогам матчей первое место завоевала команда "Ден-Соолук". Игрокам были вручены переходной Кубок чемпиона и сертификат на сумму 400 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/430008
Теги:
дети, футбол, ЛОВЗ, Минздрав
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