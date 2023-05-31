Языковой вопрос на повестке Кыргызстана

На днях критике в интернете подверглась заведующая кафедрой международных отношений и права Дипакадемии МИД КР Айнур Джоробекова. Она представляла Кыргызстана на третьей Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" в России. В ходе своего выступления она прошлась по националистической публике. Либеральная пресса, как водится, вырвала ее слова из контекста и преподнесла на свой лад. Якобы она сравнила тех, кто борется за расширение использования государственного – кыргызского языка и сокращение русского с крокодилами, такое мысль высказывает издание AsiaToday.

Его авторы напоминают, что по факту она заявила следующее: "Не отвечу за всю центральную Азию, но мы (Кыргызстан) в Центральной Азии тот редкий случай, когда русский язык прописан в Конституции, как официальный язык. 90% территории Кыргызстана охвачено вещанием "Спутника". Филиалы газеты "Аргументы и факты", паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения. Даже во внеудовольствие наших национальных крокодилов, могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение на русском языке и также печатная продукция, газеты, наверное, ⅔ на русском языке. Ну и конечно все каналы", - сказала она.

Это и стало поводом возбудиться многочисленным НПО и СМИ, пожирающими гранты Госдепа США и Великобритании. Мол, кто она такая чтобы так говорить и это мы-то крокодилы?

Приведенный пример стал еще одной иллюстрацией усилий прозападных прокси вырвать Кыргызстан из русскоязычного мира. Страны, где до сих пор великим и могучим владеют куда лучше, чем соседи по региону. Сколько раз приезжающие россияне были приятно удивлены, что они могут общаться не только со старшим поколением без переводчика, но и с молодежью. Что лишь говорит о его востребованности и наличия будущего.

До кучи добавим, что 90% диссертаций в Кыргызстане пишутся и защищаются на русском языке. Это данные Госинститута русского языка им. А.С. Пушкина. Почему? Да потому, что научные работы на кыргызском языке, будут сугубо внутренним документом. На английском писать и защищаться местные ученые и кандидаты наук не могут. Зато владеют русским и через него можно получить признание коллег по научному миру. Другой вопрос, что плагиат всё ещё имеет мест быть.

Сегодня количество школ с кыргызским и русским языками обучения сравнялись. И это за три десятка лет после развала СССР. Классы с русским языком очень востребованы и переполнены. Потому как абсолютное большинство кыргызстанцев считает, что так их дети получат лучшее образование и будущее.

Это все потому, что учителя кыргызского языка вынуждены вариться в собственном соку. Ареал его приложения в науках – очень ограничен. Сегодня государственный язык востребован лишь в так называемых гуманитарных науках. Попытка перевести на кыргызский технических терминов сталкивается громоздкостью выражений и двояким толкованием. К примеру, слово "шестеренка" было переведено напрямую "тиштуу донголок" (зубчатое колесо). Отсюда необходимость знать в первую очередь, смысл сказанного или написанного. Добавим сюда вариативность в смысле и переводе текстов или документов с кыргызского языка. Поэтому, кулуарно все понимают, что русский язык куда более точен в своих формулировках и не допускает двоякость смысла. Из-за чего русскоязычная версия Конституции и других документах была всегда, чтобы по ней уже ставить точку в случае возникновения юридической казуистики.

С этой точки зрения старания действующего спикера парламента Нурланбека Шакиева ввести весь документооборот на государственном языке смахивает на определенное манипулирование. Сюда же можно отнести и его желание провести полную дерусификацию географических названий Кыргызстана.

К тому же, кыргызский язык штормит в прямом смысле этого слова. На юге республики очень много заимствовано из узбекского языка. Поэтому, второй в истории республики президент Курманбек Бакиев затеял реформы государственного языка. Цель одна – чтобы джалал-абадский диалект перешел на уровень государственного. Кроме того, были изменены правила написания географических объектов. Однако с последним возник такой бардак, да и смысл сел и городов поменялся, что вызвало насмешки и возмущение населения, что все инновации были отменены.

Зато каждый президент выделял и выделяет немало средств из госказны и старается отметиться на языковом поприще. И доходит чуть ли не да анекдотов, когда очередной глава государства руками своего ставленника отменяет ранее выпущенные учебники и требует разработки своей версии. Но дальше школьной программы возможности старых академиков-переводчиков не идут. Поэтому недавно очередная попытка заставить, к примеру, перевести весь документооборот на кыргызский встретила сопротивление на различных уровнях. К примеру, в парламенте молодой депутат, выросший уже после распада СССР, но не потерявший критического мышления, спросил главу Нацкомиссии по госязыку: "Вы уверены, что врач, говорящий на кыргызском, будет лучше лечить своего русскоязычного коллеги? Все ваши предложения похожи на кампанейщину!".

Да еще здесь лезут с боку сторонники пантюркизма и Запада со своими предложениями перехода на латиницу. Мол, Узбекистан так уже поступил. Поступил и застрял на перепутье – несмотря на свое мощное финансирование, Ташкент до сих пор пользуется двумя видами письменности. Потому как латиницу более или менее освоили в столице и крупных городах. Зато по регионам – беда, люди не спешат расставаться с кириллицей. Да еще и Казахстан "стопорнул" переход на латиницу, так как президент Касым-Жомарт Токаев признал поспешность и ошибки при переходе на эти буквы.

Поэтому тема смены кириллицы в Кыргызстане поутихла. Зато отдельные депутаты, как здесь водится, стали героями анекдотов. Дело в том, что в республике традиционно уважают старших. В зависимости от региона к старшему по возрасту обращаются – байке, ага, ава или акя (акяджон). Последнее характерно для юга. В Иссык-Кульской области, откуда родом президент Садыр Жапаров принято обращаться ава/аба, добавляя после имени. К примеру, Садыр-ава. Так как фонемы "в" в кыргызском языке появилась после перехода на кириллицу, то в слове "аВа" может использоваться "аБа". Дабы не было путаницы, один из депутатов предложил именно для этого слова использовать латинскую "W", мол, так мне проще будет обращаться к президенту - Садыр-awa! То есть, здесь готовы иные политики создавать некий гибрид из письменности. Хорошо, что сам глава государства поставил точку в вопросе о латинице – мол, нам хотя бы на должном уровне обучать население на кириллице!

Все вышеперечисленное бьется еще одним важным фактором – это большой диаспорой трудовых мигрантов в России. Их сегодня 650 тысяч – 1 миллион, в зависимости от сезона. За счет исторически лучшего знания русского языка, у кыргызстанцев имеется фора по сравнению с соседями из Узбекистана или Таджикистана. Кыргызов больше увидишь в сфере обслуживания, чем на улицах с метлами или на дорожных работах. Соответственно, их зарплаты на порядок выше. И домой они шлют денег куда больше. Да и заграницей русский знают куда больше, чем кыргызский. Ведь не зря русский язык является одним из рабочих в Организации Объединенных Наций (ООН). Поэтому, не зная английского, но владея "великим и могучим", можно вполне строить карьеру в дальнем зарубежье.

Однако Запад старается купить верхушку. Это одна из причин того, что сегодня в парламенте отсутствуют русскоязычные депутаты, хотя квоты на национальности имеются.

А пока же можно констатировать, что сегодня классы с русским языком обучения в Кыргызстане переполнены. Большая часть о событиях в мире, науке, образовании, техники берется из русскоязычных ресурсов. Мало кто из сегодняшних политиков может выступить перед публикой на чистейшем кыргызском, без добавления отдельных слов или выражений на русском.

К тому же, Россия продолжает укреплять позиции русского языка в Кыргызстане. К примеру на днях, на базе Ошского государственного университета открылся центр "Ломоносов" Московского государственного университета. В церемонии открытия приняли участие министр образования и науки Кыргызстана Каныбек Иманалиев, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат, представители администрации президента России и заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

"Работа центра направлена на реализацию совместных образовательных программ в области математики, информатики, международных отношений и туризма. Согласно договоренностям высших учебных заведений, первые два года обучения по совместным программам будут проводить в ОшГУ, а следующие два - в МГУ имени М.В.Ломоносова, после студенты получат дипломы российского и кыргызского вузов", - сообщили в дипмиссии.

Главный вуз южной столицы Кыргызстана в настоящее время реализует совместную деятельность с более 70 вузами России. А в ближайшие несколько лет Россия построит в Кыргызстане 9 элитных школ с самыми высокими стандартами обучения, оснащения и условиями для учащихся – бассейн, спортплощадки и т.п. При этом выделяется на школы астрономическая по местным меркам сумма - $500 миллионов! О таком уровне финансировании можно лишь мечтать.