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В Баткене пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов

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В Баткенской области пограничники пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в местности Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ обнаружили в одном из домов жителей приграничья 28 000 шт. зацепок для пластиковых окон, которые были предназначены для дальнейшей переправки на территорию Республики Узбекистан.

В местности Сада Лейлекского района пограничники Лейлекского пограничного отряда пограничники задержали автомашину Opel-Zafira и двух граждан Кыргызской Республики при попытке выгруза селитры на территорию Республики Таджикистан.

Сегодня примерно в 06:00 утра в местности Сай Лейлекского района пограничники задержали автомашину Volkswagen LT46 под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.у.К., 1993 г.р.

Водитель пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан 2400 кг слив и 400 кг абрикосов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/430013
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан
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