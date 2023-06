Саммит ШОС под председательством Индии пройдет в онлайн-формате 4 июля

"23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди в виртуальном формате 4 июля. Индия впервые проводит саммит ШОС. На него приглашены все страны - члены ШОС: Кыргызстан, Китай, Россия, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан", - сообщили vb.kg в посольстве Индии в Кыргызстане.

В качестве государств-наблюдателей пригласили Беларусь, Иран и Монголию, в качестве гостя председателя - Туркмению. На саммите будут присутствовать руководители двух органов ШОС - секретариата и региональной антитеррористической структуры (РАТС), а также руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД).

Тема саммита - "На пути к безопасному ШОС" (Towards a SECURE SCO). В посольстве Индии заявили, что слово SECURE в данном случае также является аббревиатурой из первых букв нескольких слов: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Эти темы были затронуты во время председательства Индии в ШОС.

Во время своего председательства Индия заложила новые основы сотрудничества. Это - стартапы и инновации, традиционная медицина, цифровая инклюзивность, расширение прав и возможностей молодежи и общее буддийское наследие. Кроме того, Индия работала над укреплением связей между людьми, которые прославляют исторические и цивилизационные связи между нашими народами. К ним относятся различные социально-культурные мероприятия, проводимые Варанаси в рамках первой в истории культурно-туристической столицы ШОС на 2022-2023г.

Председательство Индии в ШОС было периодом активной деятельности и взаимовыгодного сотрудничества государств-членов. Индия провела в общей сложности 134 встречи и мероприятия, в том числе 14 встреч на уровне министров. Индия по-прежнему намерена играть позитивную и конструктивную роль в организации и с нетерпением ждет успешного саммита ШОС, который станет кульминацией ее председательства.

Индия председательствует в ШОС с сентября 2022 года и с июля 2023 года Казахстан примет на себя роль председателя организации.