Препятствуя "российскому влиянию" в Центральной Азии, Запад вмешивается в чужие внутренние дела. Американское агентство по международному развитию собирается выделить 12 миллионов долларов на программу, посвящённую "повышению устойчивости стран Центральной Азии к дезинформации". Если перевести эти слова на человеческий язык, то становится очевидным: деньги выделяются на противодействие российскому информационному влиянию. Проще говоря, ставится задача заменить его на западное. Программа будет работать до 2028 года.

Правда, дюжина миллионов на пятилетку – деньги не шибко большие. Но они идут плюсом к тем солидным средствам, которые уже вложены Соединенными Штатами и их союзниками в "переформатирование" ближайших соседей России. Кыргызстана, например.

Этим процессом с большим энтузиазмом занимается американская НКО "Глобальная сеть журналистов-расследователей", цель которой – формирование негативного образа РФ на постсоветском пространстве. Не так давно её центральноазиатское направление возглавила украинская журналистка Ольга Симанович и уже в феврале провела в Бишкеке форум расследовательской журналистики "Чындык". Нашим журналистам было рассказано, как правильно подавать заявки на западные гранты и стипендии. Главное условие, разумеется, – разоблачение "агрессивной имперской сущности" большой соседней страны.

До сих пор неизвестно, почему Симанович возомнила себя гуру журналистских расследований, неясно. Несколько лет она работала рядовым новостником в киевской редакции. А сегодня поучает казахских, узбекских, кыргызских, туркменских и таджикских репортеров.

Тем не менее работа по привлечению азиатских русскоговорящих студентов в прозападные медиа-проекты идёт активно. Так, в настоящее время уже сформирована группа из восьми студентов Бишкекского госуниверситета, с которыми проводятся собеседования и тестирование. Их "прощупывают" на предмет симпатий к России и оценивают, насколько тот или иной человек может быть полезен в русофобской информационной работе.

Деятельность украинской наставницы находит радушный отклик в академической среде республики. Например, в рамках достигнутых договорённостей с Бишкекским гуманитарным университетом, там якобы были организованы обучающие мероприятия и мастер-классы по теме журналистских расследований. Примечательно, что за образец подобной деятельности постоянно выдаются репортажи одиозной британской организации Bellingcat. Всем известно, что данная структура заточена строго на разоблачения "преступлений" России и её партнёров.

У подобных украинских и прочих коучей свои стимулы. Они станут участниками стипендиальной программы имени Вацлава Гавела, предусматривающей ежемесячную выплату в размере 700 долларов и стажировку студентов в офисе Radio Free Europe/Radio Liberty в Праге.

Кстати, "Глобальная сеть журналистов-расследователей" не одинока в желании взять под крыло наших молодых "акул пера". Ранее сообщалось о намерении Американского национального демократического института провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "российской дезинформации". При помощи этих данных институт предполагает "бороться со злонамеренным влиянием России", явно не отдавая себе отчёт, что подобная деятельность является типичным образцом вмешательства во внутренние дела государства.