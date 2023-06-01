Странам ЦА надо дружить водохранилищами

И не надо плакать из-за Кемпир-Абада. Вода в Центральной Азии – основа для мира и созидания, и все, что делается сейчас, – делается для предотвращения водных и неводных войн.

Пока политики решают, с какой стороны лучше подойти к взаимовыгодному сотрудничеству с соседними странами, вопрос потихоньку решается на уровне служб водных ресурсов. Каким образом? Очень просто.

Кыргызстан, по меткому определению председателя кабмина КР Акылбека Жапарова, - водонапорная башня для всего региона. Без нашей воды туго придётся и Казахстану, и Узбекистану, и Китаю. Нашей республике вода нужна не только для орошения, но и, главным образом, для выработки электроэнергии. А соседям она необходима в первую очередь для полива. Нам вода нужнее всего зимой, а им – летом. Мы для них копим воду. А они, в свою очередь, помогают нам содержать в порядке электростанции и ирригационные сооружения. Вот такой взаимовыгодный обмен.

Что касается Казахстана, то недавно разработана программа действий для бассейнов рек Чу и Талас на 2022-2030 годы. Решаются вопросы технического характера – по водообеспечению, ремонтно-восстановительным работам, долевому участию Казахстана и возмещению затрат на эксплуатацию и техобслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования.

С Узбекистаном подписаны соглашения о межгосударственном использовании Орто-Токойского и Кемпир-Абадского водохранилищ. Как бы ни протестовали отечественные энпэошники, в конце прошлого года создана совместная комиссия по обоюдному управлению водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, первое заседание которой состоялось в марте уже нынешнего года. Комиссия успешно решает вопросы мониторинга диспетчерских данных и режима работы водохранилища, ознакомления с данными по его наполнению, совместного определения максимальных уровней воды и другие.

Все пока идет по плану и своим чередом. И "через воду", если можно так выразиться, укрепляются партнерские и дружеские межгосударственные связи…

Об этом – и не только об этом – рассказал директор Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР Алмазбек Сокеев на водном форуме в Бишкеке. Форум состоялся 31 мая и собрал высокопоставленных государственных деятелей, кыргызстанских и зарубежных экспертов, представителей международных финансовых организаций, которые обсудили проблемы и возможности водного хозяйства Кыргызстана. Организовали масштабное мероприятие кабинет министров КР и Всемирный банк.

В работе форума приняли участие глава офиса Всемирного банка в КР Навид Хассан Накви, региональный вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани, директор глобальной практики ВБ по водным ресурсам Сарож Кумар Джа, менеджер глобальной практики ВБ по водным ресурсам по Европе и ЦА Уинстон Ю, старший специалист ВБ по ирригации Пулад Карими, старший специалист ВБ по водоснабжению и санитарии Хайри Аль-Джамал, региональный директор ВБ по вопросам устойчивого развития по Европе и ЦА Самех Вахба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Кыргызской Республике Оливье Бангертер.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Мелис Тургунбаев, заместитель министра сельского хозяйства Мурат Раматов, директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине Мырзабек Жыпаркулов, начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов, замминистра финансов Руслан Татиков, директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства, жилищного и коммунального хозяйства Рыскулбек Осмоналиев, региональный директор ВБ по ЦА Татьяна Проскурякова делились своими мнениями о приоритетах и плане действий по продвижению реформ в водном секторе региона. Обсуждали вопросы обеспечения всеобщего доступа к услугам водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике, говорили о потенциале использования данных дистанционного зондирования земли в целях управления водными ресурсами и сельским хозяйством и о других проблемах и перспективах в этой области.

С сохранением водных ресурсов так или иначе связаны проблемы изменения климата, таяния ледников, проблемы гор – и они напрямую касаются не только нашей республики, но и всей Центральной Азии. Для модернизации нашей ирригационной сети, как отметил в приветственном слове Акылбек Жапаров, необходимо около 800 миллионов долларов, а для обеспечения населения питьевой водой – 400 миллионов. Всемирный банк и другие международные финансовые институты готовы в этом идти навстречу Кыргызстану, потому что вопрос воды – это фактически вопрос мира, вопрос выживания и развития огромного азиатского региона. А начинается все с Кыргызстана.

Кыргызская Республика – самая обеспеченная водными ресурсами страна в сравнении с ближайшими соседями. Но, обладая большими запасами воды, республика сталкивается с рядом проблем по ее использованию. Из-за неудовлетворительного технического состояния ирригационных систем, износа оборудования, несовершенных методов полива большая часть воды теряется, уходит буквально в никуда.

С другой стороны, многие высокогорные озера имеют большую вероятность прорыва, около 300 населенных пунктов находятся в зоне вероятного затопления. А еще в Кыргызстане около ста объектов, нашпигованных радионуклидами и другими токсичными веществами. В случае затопления есть риск трансграничной катастрофы. В которой пострадает, опять же, не только (и не столько) Кыргызстан, находящийся "сверху".

Но есть и хорошие новости. Многие регионы, которым угрожает дефицит воды, научились договариваться, чтобы избежать конфликтов и прочих осложнений. Вода, являясь ничем не заменимой субстанцией, вполне может служить в геополитике средством укрепления доверия и условием сохранения мира.

- Лишь 20 процентов своей воды мы используем для собственных нужд, - рассказывает глава Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев. – Своей водой мы делимся со странами низовья – Казахстаном и Узбекистаном. И ведем совместную работу, чтобы вместе эксплуатировать наши водохозяйственные объекты. Используем современные методы полива, внедряем цифровизацию, автоматизированное управление водными ресурсами, чтобы исключить человеческий фактор. Совместно с соседями строим Камбар-Атинскую ГЭС.

Все свои обязательства перед соседями мы соблюдаем, теперь главное учесть, что у нас есть еще и права…

Какие проблемы есть конкретно у Службы водных ресурсов? Все они, как и повсюду, упираются в нехватку денег. Острый дефицит кадров: молодежь не идет учиться и работать по специальности, где будет получать гроши. Впрочем, по словам А.Сокеева, сейчас решение этого вопроса слегка сдвинулось с мертвой точки. Как и решение вопроса с привлечением к обучению будущих специалистов-водников высококвалифицированных педагогов.

Одна из главных бед, о которой не говорится открыто, но которая видна невооруженным глазом, - непонятный статус самой СВР. Есть хорошая поговорка: у семи нянек дитя без глазу. Нет в Кыргызстане одного серьезного, мощного органа, который бы занимался всем, что так или иначе касается водных ресурсов. Вопросы водопользования распределены между несколькими более-менее крупными организациями, каждая из которых тянет одеяло на себя и пытается что-то делать в рамках своей узкой компетенции. Вот и Служба водных ресурсов находится при Минсельхозе, где, помимо водных, решается масса других задач.

Давно говорится о необходимости создания единой структуры с условным названием "Министерство воды". Которая будет контролировать вопросы и питьевой, и поливной воды, и стоков и прочего…

Но это пока – даже не на уровне обсуждения.