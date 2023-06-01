Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Дорогие наши дети!

Уважаемые кыргызстанцы!

От всей души поздравляю вас с праздником - Международным днем защиты детей!

В любой стране, у любого народа дети – это счастье, смысл жизни и будущее страны. Любовь к детям, забота о них важнейшая обязанность родителей, что также считается одним из наиболее важных и приоритетных направлений в социальной политике государства.

В Конституции нашей страны дети определены как самое ценное достояние Кыргызской Республики, и государство взяло на себя задачу воспитания детей в духе патриотизма, гражданственности путем создания условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному развитию и здоровому взрослению.

В кыргызском народе на протяжении веков заботе о детях придавалось особое значение и, как гласит пословица: "Если хочешь сохранить свое происхождение, воспитывай сына, если хочешь сохранить свой народ, воспитывай дочь", при рождении ребенка колыбельные песни сопровождались мотивами сказок, пословицами и поговорками, воспитывающими чувство патриотизма и героизма.

Сегодня со стороны государства предпринимаются усилия по охране здоровья детей, социальной защите, духовно-нравственному воспитанию, и предоставлению современного образования. Потому что мы хорошо знаем, что успехи и достижения каждой семьи и страны находятся в руках воспитанных, получивших качественное образование, здоровых детей.

Вместе с тем я призываю всех родителей проявлять к детям любовь и заботу.

Дорогие ребята!

У вас все впереди. С уважением относитесь к старшим и почитайте своих родителей. Стремитесь хорошо и неустанно учиться, чтобы ваши мечты сбывались. Будьте достойными сыновьями и дочерями своего народа!

Пусть каждый ваш день будет наполнен хорошим настроением, яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями!

Счастливого праздника!"