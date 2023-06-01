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Задержаны подозреваемые в убийстве подполковника во время июньских событий

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- Бактыгуль Акжолова
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27 мая 2023 года на территории Сузакского района задержаны граждане КР И.Ш.А., 1984 г.р. и Ж.А.Э., 1977 г.р., уроженцы и жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что задержанные лица в июне 2010 года принимали активное участие в массовых беспорядках на территории Джалал-Абадской области, а также причастны к убийству с особой жестокостью подполковника МВД, совершенного в селе Сузак одноименного района. Однако, в 2010-2011 гг. во время проведения расследований их личности не были установлены.

В рамках возобновленного уголовного дела задержанные лица водворены в СИЗО ГКНБ.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и привлечению к уголовной ответственности организаторов и активных участников июньских событий 2010 года, приведших к многочисленным человеческим жертвам, в связи с чем ГКНБ напоминает, о том что к лицам совершившим в июне 2010 года особо тяжкие преступления сроки давности не применяются" – говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430027
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, июньские события, Сузакский район, убийство, милиция
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