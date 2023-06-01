5 идей, как порадовать своего ребёнка в честь праздника

1 июня по всему миру – важная дата, которая напоминает о необходимости защищать права ребенка, стараться сделать так, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

И, конечно, взрослым хочется порадовать своих малышей и подростков в Международный день защиты детей, отметив заодно начало летних каникул.

В O!Store найдутся умные девайсы для детей разного возраста – они вызовут только радостный восторг! Все они способствуют развитию, помогают следить за безопасностью, а также интересны и развлекательны.

цифровая доска для рисования; наушники с милыми ушками или просто в ярких радостных расцветках; детские часы – этот девайс позволяет отслеживать местонахождение ребенка, а он сможет вести счёт шагам и следить за временем. Дети будут носить такие часы на руке с радостью; умный светильник Крош – беспроводной многоцветный светильник-ночник, которые помогает создать в детской волшебную атмосферу; сувенир Эльза Яндекс готова развлечь или просто стать сувениром. Юные владельцы смогут запустить специальную игру по мотивам мультфильма, выполняя интересные задания. Для этого потребуется смартфон, планшет или умная колонка с голосовым помощником Алисой, которую также можно найти в O!Store.

Многие из этих товаров доступны в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат.

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