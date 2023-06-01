5 идей, как порадовать своего ребёнка в честь праздника

1 июня по всему миру – важная дата, которая напоминает о необходимости защищать права ребенка, стараться сделать так, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
И, конечно, взрослым хочется порадовать своих малышей и подростков в Международный день защиты детей, отметив заодно начало летних каникул.
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