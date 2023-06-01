В Лондоне вручена премия имени кыргызского классика Казата Акматова

30 мая, в Ромфорде (Лондон) объявили победителя премии имени известного кыргызского классика Казата Акматова за лучший сценарий по книге "13 шагов Эрики Клаус". Награда была вручена сценаристу из Израиля Дариену Шауль Ройтману за его работу "Валикирия". Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля ECG Film Festival.

По ее данным, церемония награждения прошла в рамках 5-го британского кинофестиваля ECG Film Festival, который собрал на своей площадке творческих деятелей из Болгарии, Польши, Казахстана, России, Великобритании, Таджикистана, Узбекистана.

Почетными гостями мероприятия стали мэр лондонского района Хаверинг Стефани Нанн, представители посольств из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Беларуси.

Организатор церемонии Марат Ахмеджанов выразил благодарность участникам и гостям кинофестиваля за поддержку культурных связей между Кыргызстаном и Великобританией: "мы надеемся, что этот диалог будет продолжаться в будущем, так как Ромфорд стал сакральным местом для всех кыргызстанцев после установления там мемориала Казату Акматов два года назад"

Вручение премии им. Казата Акматова на кинофестивале в Лондоне стало ярким событием, напомнившим о том, какую ценность имеют культурные связи в современном мире.

"Премия имени Казата Акматова была учреждена в честь известного кыргызского драматурга и писателя, который сделал значительный вклад в развитие культуры и литературы своей страны. Его имя стало символом качества и высокого уровня профессионализма в различных областях искусства. Награда приурочена к 10-летнему юбилею первого визита Казата Акматова в Лондон"- говорится в сообщении кинофестиваля