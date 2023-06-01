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Нурланбек Шакиев поздравил юных кыргызстанцев с 1 июня

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Торага Жогорку Кенеша КР Нурланбек Шакиев поздравил юных кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей.

"Уважаемые юные соотечественники!

От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей, ежегодно отмечаемым 1 июня!

Этот праздник очень важен не только для малышей, но и для всего человечества. Ведь все мы пережили этот счастливый период, который называется детством, и всегда с теплотой и трепетом вспоминаем его. Наши детские мечты служат маяком в нашем будущем и всегда сопровождают нас в пути. Детство - это начало всей жизни, и образование, полученное в этом возрасте, а также воспитание, наставления и благословения, создают основу для нашей будущей судьбы. Поэтому священный долг каждого родителя и общества в целом - дарить нашим детям любовь и качественное образование.

Дорогие кыргызстанцы!

Эта знаменательная дата, отмечаемая в мире с 1950 года, напоминает нам о важности обращения внимания на проблемы детей, особенно на необходимость помощи детям из малообеспеченных семей и малышам, оставшимся без попечения. С каждым годом значение этого дня только возрастает, ведь меняющийся мир привносит новые вызовы в воспитание детей с учетом новых ценностей и условий. Не является секретом, что растущая тенденция внутренней и внешней миграции в нашей стране оказывает отрицательное влияние на жизнь детей. В связи с этим решение указанных проблем становится приоритетным вопросом государственной политики. Ни один ребенок не должен быть лишен родительской заботы и опеки.

Наши дорогие, горячо любимые дети!

Как гласит кыргызская мудрость: "Отец – неприступная гора, мать – родник у подножия горы, а дитя – свеча, которая горит между ними", так и вы становитесь не только источником радости в вашем доме, но и благословением, озаряющим все человечество! Я искренне желаю каждому из вас светлого будущего, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть этот праздник станет ярким и запоминающимся моментом, наполненным радостью, улыбками и сказочной атмосферой.

Наша главная цель – создать все необходимые условия для вашего счастья. Помните, что каждая наша работа – для вас! Хорошо учитесь, стремитесь к образованию, чтобы стать теми, кем гордятся не только ваши родители, но и вся нация! Пусть будет много сыновей и дочерей, достойных наших великих предков – Манаса Великодушного, выдающегося писателя Чынгыза Айтматова, сумевшего править миром с помощью своего пера, а также добродетельной Курманжан, удивлявшей своей отвагой!".


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URL: https://www.vb.kg/430032
Теги:
дети, Жогорку Кенеш
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