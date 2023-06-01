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В Бишкеке во время рейда парков изъято 4 силомера, 2 батута

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке во время рейда парков изъято 4 силомера, 2 батута, 2 холодильника по продаже мороженого и составлен 1 протокол по статье 434 кодекса КР "О правонарушениях" на сумму 3000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, рейды проведены в парках "Ынтымак", "Ынтымак-2" и "Адинай".

Совместные рейды проводятся сотрудниками акимиата, департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ), управления по контролю за благоустройством мэрии Бишкека, МП "Тазалык" и УВД района.


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URL: https://www.vb.kg/430037
Теги:
мэрия, рейд, парк, Бишкек
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