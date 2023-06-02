МИД Узбекистана не понравился запуск северокорейской ракеты

Министерству иностранных дел Узбекистана не понравился запуск северокорейской космической ракеты-носителя, сообщает СМИ.

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает обеспокоенность осуществлением Северной Кореей 31 мая запуска космической ракеты-носителя, что ведет к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове", – отметил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

По его словам, узбекская сторона "выступает за отказ от испытаний всех видов оружия массового поражения в соответствии с обязательствами, вытекающими из резолюций Совбеза ООН".

"Узбекская сторона будет и далее твердо поддерживать активные шаги по обеспечению безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса", – подчеркнул он.

Напомним, накануне стало известно, что КНДР осуществила пуск ракеты-носителя в южном направлении. Она упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Пхеньян заявил, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после потери тяги. Это произошло после разделения первой и второй ступеней, ученые изучают причину, передало северокорейское государственное, агентство ЦТАК. Государственное космическое агентство КНДР намерено как можно скорее провести повторный запуск, пишет японская газета Choson Sinbo.

Как сообщила береговая охрана Японии накануне, власти КНДР предупредили ее, что в период с 31 мая по 11 июня будет запущена ракета, которая, как ожидается, упадет в Желтое море. Официальный Токио считает запуск спутника испытанием оружия. Япония привела в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и объявила, что собьет любой снаряд или его обломки, угрожающие ее территории.