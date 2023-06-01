Как Кыргызстану не стать пешкой в "Большой игре" 2.0?

История развивается по спирали. Доказательством этого можно считать тот факт, что сегодня страны центрально-азиатского региона, как и полтора века назад оказались в эпицентре борьбы крупных геополитических игроков. И участники в принципе те же: США и Великобритания пытаются вытеснить из региона традиционных игроков - Россию и Китай.

Это уже было

К современному аналогу "Большой игры", так именуются исторические события, происходившие в Центральной Азии во второй половине XIX века, западные державы готовились заранее. Фактически процесс подготовки растянулся на все годы после распада Советского Союза и обретения странами региона независимости. Это время Запад дальновидно употребил, чтобы выстроить в странах ЦА сеть из лояльных НПО и СМИ, которые активно продвигают интересы США и Великобритании в регионе.

Эти системы не структурированы в жесткие объединения, однако они обладают достаточным опытом мобилизации граждан на акции протеста. Особенно заметно это в Кыргызстане, на долю которого пришлось 25% всех демонстраций и митингов в регионе ЦА в период с июля 2019 по июль 2022 года.

Раскачка общественных настроений в нашей республике происходит через подконтрольные СМИ и НПО, а также проплаченных блогеров и активистов. Помните серию митингов "REакция"? Их устраивали как раз такие прозападные активисты. И, хотя формальной причиной митингов был протест против коррупции в Государственной таможенной службе, реально, как стало понятно в октябре 2020 года, организаторы акций готовили почву для дестабилизации ситуации в стране вплоть до смены власти.

Для реализации своих деструктивных целей агентам Запада не обязательно даже собирать на главной площади Бишкека народ - хватает создания определенного информационного фона. Наглядный пример то, как прозападные СМИ Кыргызстана и Таджикистана информировали население во время последнего приграничного конфликта между странами в сентябре 2022 года. Те и другие старательно подливали масла в огонь, создавая благоприятную почву для эскалации конфликта.

К митингам мы, кыргызстанцы, привыкли настолько, что уже и не обращаем на них внимание. А зря. Простому народу вся эта митинговщина никакой пользы не приносит - бедность и социальное расслоение никуда не делись, несмотря на сотни протестов. Зато энпэшники успешно решают задачи, поставленные перед ними донорами, в том числе по раскачке общественно-политической ситуации.

Сегодня у прозападных СМИ и НПО республики появилась дополнительная цель: информационная война против России (антикитайские настроения в регионе продвигались перманентно). Эти организации раньше были рупорами пропаганды США и Великобритании, навязывая народу Кыргызстана ЛГБТ-повестку и другие неолиберальные ценности. Теперь же атакуют совместное советское прошлое, сеют ненависть ко всему русскому.

Политика неоколонизации

В свою борьбу за "демократизацию" региона, а теперь и в противостояние с Россией, Запад вкладывает немало. Это ежегодно миллионы и миллионы долларов. Так накануне центральноазиатского турне госсекретаря США Энтони Блинкена стало известно, что США готовы потратить в 2023 году на "продвижение демократии" в странах Центральной Азии $6 млн.

Эти средства, понятно, никто не планировал направлять на развитие экономики в регионе или на создание рабочих мест. Они предназначаются для НПО и СМИ, являющихся главными проводниками демократических ценностей в наших странах.

Вообще, США и Великобритания не спешат вкладываться в экономическое развитие региона. В этом отношении политика этих стран и остается колониальной. Точнее неоколониальной. Ресурсы Центральной Азии выкачиваются согласно принципам экономического неравенства.

Так, например, в соседнем Казахстане в результате постсоветской приватизации и соглашений "о разделении продукции" под контроль иностранных собственников перешли ключевые добывающие производства: 70,5% нефтедобычи в стране контролируют США и Великобритания, через такие компании как Shell (Великобритания), Shevron (США), ExxonMobile (США). Аналогичная ситуация в сфере металлургии, там также рулят британцы.

С Россией, против которой сегодня Запад всячески настраивает жителей региона, у стран Центральной Азии отношения складываются на основе брат

ских взаимоотношений, союзничества и стратегического партнерства. РФ активно инвестирует в регион: с 1992 года объем вложений превысил $50 млрд, $3 млрд из которых приходятся на Кыргызстан. В странах региона работает свыше 10 тысяч компаний - российских и с участием российского капитала, обеспечивающих почти 1 млн рабочих мест. Причем Россия, в отличие от западных партнеров, вкладывается не в добычу, а в несырьевой сектор, финансируя открытие предприятий по машиностроению, фармацевтическому производству и т.д.

Как говорится, почувствуйте разницу и решите для себя, что важнее: крепкие экономические связи, благосостояние и безопасность, которые обеспечивает нам партнерство с Россией, или пустые обещания западных держав, пытающихся сохранить выгодный для себя миропорядок.

Опасный расклад

Политолог Марс Сариев отмечает, что сегодня, когда коллективный Запад, США, фактически потерпел геополитическое поражение по ряду направлений. Это стабилизация Ближнего Востока, где случилось примирения Ирана и Саудовской Аравии, победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских, которая тоже стабилизирует ситуацию уже на Среднем востоке, , открытие границ Армении с Азербайджаном и Турцией.

"В этих условиях разыгрывается другая карта, очень опасная. Я имею в виду разворачивающийся конфликт между Афганистаном и Ираном. Американцы неспроста оставили столько вооружения, уходя из Афганистана. Уже намечалась украинская кампания и США надо было сворачивать афганское направление. Они не могут вести войну одновременно на двух фронтах", - говорит эксперт.

По его словам, американцы оставили вооружение, понимая, что талибы, которые окончили религиозные школы и не имеют системного мышления, не имеют в своих рядах интеллектуалов, которые мыслят масштабно. Они неизбежно с этим оружием пойдут либо в Центральную Азию через Таджикистан, либо в китайский Синьцзян.

"Сейчас мы видим, что это оружие выстрелило. В ЦА и Китай [зайти] не получилось. Хотя этот конфликт мог разгореться из-за строительства Афганистаном плотины на Амударье. Узбекистан мог отреагировать на это, учитывая, что у них сократиться поток воды на 20%. Но они не отреагировали, а вот Иран отреагировал на то, что по реке Гильменд не поступает вода в достаточном количестве, хотя существует договор от 70-годов о поставках воды", - говорит эксперт.

Снижением напряженности между Афганистаном и Ираном уже занимаются Россия и Китай, отмечает Сариев.

"Этот конфликт не в интересах Афганистана и Ирана, он в интересах Запада. Видно, что талибан начал это понемногу понимать, мы уже слышим заявления о снятии нижних командиров, сообщения о том, что решение по конфликту принималось командирами на местах", - говорит Марс Сариев.

Он считает, что этот конфликт все еще может угрожать Центральной Азии.

"Если он будет разворачиваться дальше, то Иран скорее всего будет вести гибридную войну против Афганистана. Это означает, что они будут использовать взращенных американцами полевых командиров, которые сейчас базируются в Иране. К ним можно отнести Ахмада Шах Масуда, которые выступает против Талибан. Учитывая, что Ахмад Шах Масуд также базируется в Таджикистане есть вероятность дестабилизации отношений между Афганистаном и Таджикистаном, а оттуда он может распространится по ЦА, через Баткенскую область и далее", - отмечает Сариев.

Учитывая это, подчеркивает эксперт, Кыргызстану нужно держаться России и Китая, потому что Западу Центральная Азия, как стабильный, развитый регион, не интересна.

"Главное для США добиться своей цели и дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны укреплять южные границы в рамках ОДКБ, ШОС", - резюмирует он.