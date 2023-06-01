Эксперт: ЕС и ЦА сблизит железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Центральная Азия и Европейский союз могут существенного нарастить потенциал экономического сотрудничества. Политический диалог способен укрепить связи и поднять уровень отношений. Таким мнением с ИА "Кабар" поделился политолог Шерадил Бактыгулов.

"В глобальном масштабе Европа и континентальная Азия не так уж и далеки друг от друга. Главное чего нам не хватает это устойчивые транспортные коридоры. Их пропускную способность необходимо наращивать, как для развития торговли, так и для туризма. Когда мы сократим временные издержки для того, чтобы обмениваться товарами и ездить друг к другу в гости, бизнес быстро выстроит логистику для обмена товарами и услугами.

Очевидно, что в этом отношении нас сблизит железная дорога Китай - Кыргызстан- Узбекистан, она свяжет между собой две крупнейшие транспортные системы Азии и Европы. Эта дорога может стать важнейшей частью Транскаспийского международного транспортного коридора. Это будет кратчайший сухопутный маршрут соединяющий континент. По данным Международного союза железных дорог, этот маршрут будет короче на семь суток, чем аналогичные маршруты через Казахстан. При этом следует отметить, что данная железная дорога не станет конкурентом для железных дорог Казахстана или России. Рост товарооборота между Европой и Азией отмечается ежегодно. Более того, это и короткий выход кыргызского бизнеса в Европу и Азию. И это открывает прекрасные возможности для многопланового, многоуровневого и плодотворного сотрудничества в самых разных сферах.

Перспективы хорошие и ими конечно нужно пользоваться, и они способны принести пользу, как народам Европы, так и жителям стран Центральной Азии. Спектр возможного сотрудничества, очень широк от проектов в сельском хозяйстве и легкой промышленности, до машиностроения и It-индустрии. Кыргызстан, как и соседние государства установил политический диалог с Европейским союзом, есть ряд совместных программ, наш бизнес имеет возможность поставлять в страны старого света 6200 наименований товаров по льготным таможенным тарифам. Поэтому сотрудничество которое полезно для всех, можно только приветствовать и расширять, а развитие международных транспортных коридоров будет способствовать этому", отмечает Шерадил Бактыгулов.