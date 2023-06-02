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В Тузском айылном аймаке детям устроили настоящий праздник

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- Светлана Лаптева
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В Тузском айылном аймаке для детей в честь Международного дня защиты детей организовали праздничные мероприятия.

Глава айыл окмоту Дононбаев Акылбек Шимеевич поздравил юных жителей айылного аймака с праздником и заведующий клубом им. Т Шабданбаева Канатбек Эргешов вместе с учениками старших классов СОШ им. А. Айталиева в костюмах персонажей мультфильмов организовали праздничное мероприятие и игры.

Была организована концертная программа с участием эстрадной певицы Айнуры Салахидинновны и девочек местного танцевального кружка.

Айыл окмоту арендовал батут, на котором дети бесплатно прыгали и игрались. Также детям раздали бесплатно мороженное от спонсора ОсОО "Умут и Ко".

После между школьниками провели турнир по футболу, по завершении которого участники были вознаграждены поощрительными призами и грамотами.


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URL: https://www.vb.kg/430056
Теги:
дети, Чуйская область
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