В Тузском айылном аймаке детям устроили настоящий праздник

В Тузском айылном аймаке для детей в честь Международного дня защиты детей организовали праздничные мероприятия.

Глава айыл окмоту Дононбаев Акылбек Шимеевич поздравил юных жителей айылного аймака с праздником и заведующий клубом им. Т Шабданбаева Канатбек Эргешов вместе с учениками старших классов СОШ им. А. Айталиева в костюмах персонажей мультфильмов организовали праздничное мероприятие и игры.

Была организована концертная программа с участием эстрадной певицы Айнуры Салахидинновны и девочек местного танцевального кружка.

Айыл окмоту арендовал батут, на котором дети бесплатно прыгали и игрались. Также детям раздали бесплатно мороженное от спонсора ОсОО "Умут и Ко".

После между школьниками провели турнир по футболу, по завершении которого участники были вознаграждены поощрительными призами и грамотами.