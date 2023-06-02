Укушенный собакой сломал дверь в милиции

Токмокский городской суд признал гражданина Я.М. виновным в хулиганстве, то есть в умышленных действиях, нарушающих общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженных с уничтожением или повреждением чужого имущества.

Потерпевшая – следователь ОВД Токмока – рассказывает, что в милицию поступило сообщение из местной больницы: неизвестный мужчина в алкогольном опьянении среди ночи устроил скандал. Сотрудники ОВД выехали на место и доставили нетрезвого скандалиста в милицию. Где он продолжал буянить, пинать дверь ее кабинета, в результате чего дверь получила значительные повреждения.

Обвиняемый Я.М. вину признал полностью. По его словам, в тот день он выпил четыре литра пива. Пива не хватило, решил сходить в магазин и взять еще. По дороге на него напала собака, покусала… Я.М. пришел в больницу, но в медицинской помощи ему отказали. А дальше случилось то, что случилось. У человека, что называется, сорвало крышу.

Суд учел все отягчающие и смягчающие обстоятельства и назначил Я.М. наказание в виде штрафа в сумме 20 000 сомов.