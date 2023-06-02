Подписан конституционный Закон "О Счетной палате Кыргызской Республики"

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О Счетной палате Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года.

Конституционным Законом определяется правовой статус, правовые основы и принципы деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики.

Предметом регулирования конституционного Закона являются отношения, возникающие в процессе осуществления Счетной палатой внешнего государственного аудита исполнения бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики, использования государственной и муниципальной собственности и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, а также задачи, функции, полномочия и организация деятельности счетной палаты.