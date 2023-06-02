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Подписан конституционный Закон "О Счетной палате Кыргызской Республики"

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- Бермет Таалайбекова
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Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О Счетной палате Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Конституционный Закон принят Жогорку Кенешем 4 мая 2023 года.

Конституционным Законом определяется правовой статус, правовые основы и принципы деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики.

Предметом регулирования конституционного Закона являются отношения, возникающие в процессе осуществления Счетной палатой внешнего государственного аудита исполнения бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики, использования государственной и муниципальной собственности и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, а также задачи, функции, полномочия и организация деятельности счетной палаты.


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URL: https://www.vb.kg/430062
Теги:
закон, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Счетная палата
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