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Три кыргызстанские компании из сферы туризма получат инвестиции

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В Бишкеке состоялся демо день акселерации по развитию туризма, которая длилась два месяца и включала интенсивную программу обучения и развития бизнес навыков. Демо день является финальным и решающим днем акселерационной программы, на котором решается, в кого будет инвестировано до $50 000.

На акселерацию было подано 216 заявок со всего Кыргызстана, из которых на программу было отобрано 28 участников, которые обучались в смешанном (онлайн и оффлайн) формате. С каждым из участников работал персональный бизнес трекер, который диагностировал их бизнес и помогал определиться с направлением дальнейшего развития.

"Во время акселерации мы старались помочь в решении основных болей туристического бизнеса - это привлечение новых клиентов, в том числе и зарубежных, создание и поддержание имиджа своей компании в медиа и социальных сетях, а также отсутствие навыков работы с безналичными платежами", - отметила Айжан Алишерова-Дуймаз, акселерационный менеджер.

На Демо дне участники акселерации презентовали свои бизнес-проекты Инвестиционному комитету в борьбе за инвестиции до $50 000. Наиболее перспективные компании, показавшие хороший рост, были рекомендованы к инвестированию после прохождения комплексной проверки.

Мероприятие состоялось в рамках акселерации по диджитализации туризма. Accelerate Prosperity в сотрудничестве с проектом "Местное преобразование" проводит интенсивную акселерацию для компаний сферы туризма, прошедших отбор по заявкам с уклоном на приключенческий туризм, ХОРЕКА с уникальными туристическими продуктами, ремесленнические мастерские, направления туризма, связанные с восстановлением и здоровьем и так далее.


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URL: https://www.vb.kg/430063
Теги:
инвестиции, туризм, Кыргызстан
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