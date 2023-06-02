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В Оше открыли вторую сортировочную площадку по сбору бытовых отходов

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"Ош-Тазалык" продолжило реализацию проекта стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами, сдав в эксплуатацию вторую такую площадку на пересечении улиц Алиева - Пушкина. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках данного проекта в стационарной площадке на постоянной основе находится диспетчер, осуществляющий сортировку бытовых отходов, и контролирующий вопрос несанкционированного выброса строительного и коммерческого мусора.

С открытием стационарной площадки по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами ознакомился мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, который отметил его важное значение для улучшения экологического фона в городе и приобщения населения к сортировке ТБО, а также поручил установить подобные площвдки во всех микрорайонах города.

По словам главы СмП "Ош-Тазалык" Нурбека Исмаилова, в этом году еще одна такая площадка будет установлена в густонаселенном микрорайоне по улице Алайская. В целом планируется установка порядка 10 данных стационарных площадок.

"Ранее мы запустили пилотный проект стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами в микрорайоне Араванская. Там если до установки площадки вывозилось до 15 м3 мусора ежедневно, то после установки площадки ежедневный объем мусора составил 1 м3. Кроме того, особо стоит отметить, что мы приучили людей сортировать бытовой мусор, а также не выбрасывать в мусорные контейнеры строительный мусор. Кроме того, находящийся здесь диспетчер осуществляет контроль за чистотой территории площадки и вокруг нее. Поэтому через год после запуска пилотного проекта его можно назвать удачным", - рассказал Н.Исмаилов.

При этом необходимо отметить, что данный проект реализуется СМП "Ош-Тазалык" собственными силами и направлен на улучшение экологического состояния территории города.

Также состоялась встреча с жителями близлежащих домов, которые высказали слова благодарности за реализацию данного проекта в их микрорайоне.

Как отмечает мэрия, первая площадка была установлена летом прошлого года в микрорайоне Араванская. Тогда подобный пилотный проект был реализован в Кыргызстане впервые.


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URL: https://www.vb.kg/430065
Теги:
мусор, Ош
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